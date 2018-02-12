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Суд удовлетворил иск аэропорта Домодедово к «ВИМ-Авиа» на 550 млн рублей

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Фото: Global Look Press/vk.com/vim_airlines
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Арбитражный суд Подмосковья удовлетворил иск одной из структур столичного аэропорта Домодедово к компании «ВИМ-Авиа» на 550,8 млн рублей.

До банкротства авиаперевозчика в сентябре прошлого года, его самолеты выполняли рейсы из данной воздушной гавани. Позднее из-за накопившегося долга аэропорт отказался обслуживать лайнеры компании, что привело к массовым задержкам рейсов.

В ноябре 2017 года компания «Домодедово коммершл сервисиз», которая занимается сотрудничеством и ведением контрактов авиакомпаний, попросила суд взыскать более полумиллиарда рублей с «ВИМ-Авиа».

12 февраля 2018 года иск был удовлетворен, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел суда.

По последним данным, общий долг перевозчика перед банками и контрагентами оценивается более чем в 10 млрд рублей.

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