Суд удовлетворил иск аэропорта Домодедово к «ВИМ-Авиа» на 550 млн рублей

Арбитражный суд Подмосковья удовлетворил иск одной из структур столичного аэропорта Домодедово к компании «ВИМ-Авиа» на 550,8 млн рублей.

До банкротства авиаперевозчика в сентябре прошлого года, его самолеты выполняли рейсы из данной воздушной гавани. Позднее из-за накопившегося долга аэропорт отказался обслуживать лайнеры компании, что привело к массовым задержкам рейсов.

В ноябре 2017 года компания «Домодедово коммершл сервисиз», которая занимается сотрудничеством и ведением контрактов авиакомпаний, попросила суд взыскать более полумиллиарда рублей с «ВИМ-Авиа».

12 февраля 2018 года иск был удовлетворен, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел суда.

По последним данным, общий долг перевозчика перед банками и контрагентами оценивается более чем в 10 млрд рублей.