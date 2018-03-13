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Профицит бюджета России за два месяца составил 226 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральное казначейство оценило профицит бюджета России за первые два месяца текущего года в 226,488 млрд рублей.

По данным на 1 марта, доходы составили 2,534 трлн рублей, а расходы — 2,308 трлн рублей, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные органа исполнительной власти.

Как писал портал iz.ru, глава Минфина Антон Силуанов ранее не исключил пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2018 году при сохранении уровня цен на нефть и курсовых соотношений.

По данным ведомства, в январе федеральный бюджет был исполнен с профицитом 2,8% ВВП, или 189,3 млрд рублей.

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