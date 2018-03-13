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Песков сообщил о прибытии Путина с рабочей поездкой в Дагестан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, во время поездки у Путина запланирована встреча с представителями общественности республики в Махачкале.

Кроме того, президент намерен провести отдельное совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Владимир Путин посетил Краснодар. Во время поездки он принял участие во Всероссийском форуме сельхозпроизводителей и осмотрел Национальный центр зерна. 

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