Путин заявил о необходимости сделать жизнь на селе комфортной

Жизнь на селе необходимо сделать комфортной и привлекательной. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

По его словам, необходимо запустить процесс постоянных изменений к лучшему и сделать жизнь на селе комфортной и привлекательной. Также президент заявил, что нужно создать условия для повышения качества жизни, обеспечить развитие российского села и его процветающее, уверенное будущее.

Владимир Путин выразил всем присутствующим благодарность за труд и любовь к земле и заявил, что для благополучия России и уверенного движения вперед важны профессионализм и стремление добиваться результатов каждого из присутствующих.