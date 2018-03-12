В Кремле рассказали о визите Путина в Краснодар

Владимир Путин посетит Краснодар 12 марта, а также побывает в национальном Центре зерна имени Лукьяненко. Об этом на встрече с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, центр является мощным предприятием с богатым опытом. Владимир Путин ознакомится с его работой и кратко пообщается с сотрудниками.

Кроме того, запланировано участие главы государства во Всероссийском форуме сельхозпроизводителей. Пресс-секретарь президента заявил, что Путин регулярно уделяет внимание темам развития агропромышленного комплекса.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Всероссийский агропромышленный форум пройдет на площадке Кубанского государственного аграрного университета в Краснодаре.