Фундамент турецкой АЭС «Аккую» заложат в начале апреля

Фундамент турецкой атомной электростанции «Аккую» заложат в первых числах апреля, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

По словам главы ведомства, в церемонии примут участие президент России Владимир Путин и его коллега Тайип Эрдоган.

После этого лидеры двух стран отправятся в Анкару, где запланирована встреча на высшем уровне, рассказал Чавушоглу.

Во вторник, глава турецкого МИД выступил с лекцией перед студентами МГИМО в Москве, сообщает «Федеральное агентство новостей».

АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками. Мощность каждого из них составит 1200 МВт.

Проект станции впервые в мире реализуется по модели build-own-operate, в соответствии с которой Россия построит АЭС, будет ею владеть и эксплуатировать.

Пуск первого блока «Аккую» запланирован на 2023 год.