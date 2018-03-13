Прямой эфир

СМИ сообщили об отказе Гризманна продлить контракт с «Атлетико»

0
Фото: REUTERS/Javier Barbancho
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн не будет продлевать контракт с мадридским «Атлетико». Об этом сообщает Le 10 Sport.

По данным издания, игрок намерен перейти в другой испанский клуб — «Барселону». Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на местные СМИ, футболист начал искать недвижимость в Барселоне. Ради подписания контракта с Гризманном руководство «Барселоны» готово расстаться с Ардой Тураном, Алейшем Видалем, Денисом Суаресом, Андре Гомишем и Пако Алькасером.

За «Атлетико» 26-летний Гризманн выступает с 2014 года, его соглашение с клубом действует до 30 июня 2022 года, а сумма отступных, согласно контракту, составляет €100 млн. В текущем сезоне футболист провел за «Атлетико» 36 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 11 голевых передач. 1 марта игрок забил за мадридский «Атлетико» сотый мяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гризманна обвинили в расизме за фото в образе баскетболиста NBA
Объявлен состав сборной России по футболу на матчи с Бразилией и Францией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017