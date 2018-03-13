СМИ сообщили об отказе Гризманна продлить контракт с «Атлетико»

Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн не будет продлевать контракт с мадридским «Атлетико». Об этом сообщает Le 10 Sport.

По данным издания, игрок намерен перейти в другой испанский клуб — «Барселону». Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на местные СМИ, футболист начал искать недвижимость в Барселоне. Ради подписания контракта с Гризманном руководство «Барселоны» готово расстаться с Ардой Тураном, Алейшем Видалем, Денисом Суаресом, Андре Гомишем и Пако Алькасером.

За «Атлетико» 26-летний Гризманн выступает с 2014 года, его соглашение с клубом действует до 30 июня 2022 года, а сумма отступных, согласно контракту, составляет €100 млн. В текущем сезоне футболист провел за «Атлетико» 36 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 11 голевых передач. 1 марта игрок забил за мадридский «Атлетико» сотый мяч.