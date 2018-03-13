Объявлен состав сборной России по футболу на матчи с Бразилией и Францией

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал список игроков, вызванных для подготовки к предстоящим контрольным матчам со сборными командами Бразилии и Франции. Список опубликован на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

В состав национальной сборной включены 28 футболистов. В дальнейшем возможны незначительные изменения в составе команды.

Матч Россия — Бразилия состоится 23 марта в Москве, а встреча Россия — Франция пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч со сборной Германии. Встреча пройдет 15 ноября в Лейпциге.

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