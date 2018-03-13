В Германии сформировано новое правительство

В Германии лидеры правящей коалиции заключили соглашение о формировании нового правительства.

Документ был подписан в Берлине лидером Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелой Меркель, главой Христианско-социального союза (ХСС) Хорстем Зеерхофером и Олафом Шольцем, который исполняет обязанности сопредседателя Социал-демократической партии (СДПГ).

В среду, 14 марта, состоится избрание Ангелы Меркель канцлером Германии уже в четвертый раз.

После этого президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер утвердит состав нового кабинета министров.

Министром иностранных дел страны, как ожидается, станет экс-глава минюста Хайко Маас, который представляет социал-демократов. Его однопартийцы возглавят также министерства финансов, юстиции, труда и окружающей среды.

Представители партии Меркель останутся во главе минобороны, министерства здравоохранения, образования и экономики, передает ТАСС.

МВД Германии, как ожидается, возглавит лидер ХСС Хорст Зеехофер, который жестко критиковал миграционную политику канцлера. Его же сторонники займут руководящие посты в минтрансе и министерстве экономического сотрудничества.

Как сообщал портал iz.ru, 4 марта СДПГ согласилась сформировать правящую коалицию совместно с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель.

До этого момента Германия более пяти месяцев жила без правительства — парламентские выборы прошли в стране 24 сентября 2017 года.

Процесс затянулся из-за того, что политический блок канцлера, который не набрал в этот раз большинства голосов, долгое время не мог договориться о создании коалиции с прошедшими в парламент партиями «зеленых» и Свободной демократической партией.

В итоге Меркель согласилась начать консультации с СДПГ, с которой уже дважды формировала коалицию.



