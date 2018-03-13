В Кремле покажут «Призрак оперы» в необычном концертном исполнении

В Москве артисты готовятся вновь выйти на сцену с «Призраком оперы». В Кремле покажут мюзикл

в необычном концертном исполнении — вживую, на русском языке и с участием большого симфонического оркестра. Премьеру готовят к юбилею автора мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.