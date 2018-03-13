Посольство РФ в США прокомментировало обвинения по «делу Скрипаля»

Доказательств причастности российской стороны к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании нет, заявили во вторник в посольстве РФ в США.

«Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться. Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать?» — подчеркнули в российском посольстве.

Дипломаты отметили, что на данный момент ни британская, ни американская сторона не располагает доказательствами причастности России к инциденту.

Как ранее писал портал iz.ru, экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери 4 марта. Пострадавшие находятся в критическом состоянии в больнице.

Скрипаль приговорен в России к 13 годам тюрьмы за государственную измену, позже его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.