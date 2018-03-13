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Матчи Кубка Греции по футболу отменены после инцидента с Саввиди

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Фото: Global Look Press/Eurokinissi
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Власти Греции приостановили как проведение чемпионата по футболу, так и розыгрыш Кубка страны. Причиной стали беспорядки во время матча между ПАОКом и АЕКом, в которых принял участие российский бизнесмен Иван Саввиди.

«Приостановка игр была сочтена необходимой из-за чрезвычайно напряженной атмосферы, сложившейся после появления владельца ПАОКа Ивана Саввиди с оружием на поле во время матча в воскресенье, 11 марта 2018 года», — говорится в заявлении замминистра по делам спорта Георгиоса Василиадиса.

Спортивный функционер отметил, что футбольные матчи отменены из-за чрезвычайно напряженной атмосферы, которая создает риски для общественного порядка и безопасности, передает «РИА Новости».

Инцидент произошел в воскресенье, 11 марта, во время матча между ПАОКом и АЕКом. В концовке встречи на поле выбежали болельщики и владелец ПАОКа Иван Саввиди, который был вооружен пистолетом. Они были недовольны тем, что арбитр отменил взятие ворот АЕКа.

В свою очередь, ФИФА пригрозила Греции отстранением от участия в международных турнирах, если компетентные органы не отреагируют должным образом на инцидент с Иваном Саввиди.

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