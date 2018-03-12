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Победитель «Лидеров России» рассказал о работе в администрации президента

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Победитель всероссийского конкурса «Лидеры России» Алексей Лысов, получивший назначение в администрацию президента России, рассказал о своей новой должности. По его словам, данное предложение стало для него неожиданным.

«Конечно, рад. Это большая честь — работать в администрации президента. Это было неожиданное предложение», — приводит слова Лысова «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, по итогам проведения конкурса новые высокопоставленные должности в различных отраслях получили 45 человек.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» проводился с 6 ноября по 11 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Его целью является развитие перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций, а также развитие волонтерского движения.

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