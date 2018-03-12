Страховщики объявили северо-восток Австралии зоной катастрофы

Совет страховых компаний Австралии объявил северо-восточные районы штата Квинсленд в Австралии зоной катастрофы. Многие расположенные здесь населенные пункты оказались затопленными в результате идущих уже пятый день ливневых дождей и разлива рек.

Сообщается, что на практике данное решение австралийских страховщиков прежде всего означает введение упрощенной процедуры рассмотрения заявок на возмещение ущерба.

Отмечается, что особенно тяжелая ситуация сложилась в городе Ингем, где живут около 5 тыс. человек. В нем примерно 90% всех домов пострадали от воды.

Ранее сообщалось, что в Сербию пришло резкое потепление после аномальных для этой страны морозов. Местные жители опасаются, что такая смена температуры может привести к активному таянию снегов.