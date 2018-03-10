На побережье в Австралии найдена гигантская неизвестная рыба

В Австралии двое мужчин обнаружили на пляже двухметровую рыбу неизвестного вида. Об этом передает Independent.

Сообщается, что неизвестную рыбу, которую местные жители успели окрестить монстром, нашли на одном из пляжей в Квинсленде. Один из мужчин, профессиональный рыбак, рассказал, что впервые видит подобную рыбу, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что найденная рыба весом около 150 кг сенсацией не стала. Специалисты из Музея Квинсленда определили ее как квинслендского гигантского групера.

В феврале сообщалось о том, что житель Великобритании обнаружил в своем саду кошачью акулу. Предположительно, хищная рыба могла оказаться в саду из-за чайки или баклана. Скорее всего, птица не смогла удержать добычу и выронила ее. Длина акулы составляла около 60 см. На момент обнаружения она была уже мертва.