Британец нашел в своем саду акулу
Житель Великобритании Джеймс Хилл обнаружил в своем саду кошачью акулу. Об этом сообщает издание The Mirror.
Инцидент произошел в графстве Кент.
По словам мужчины, необычную находку обнаружил его отец. Хилл находился на кухне, когда в дом зашел его удивленный отец и сообщил, что на заднем дворе лежит акула.
Предположительно хищная рыба могла оказаться в саду из-за чайки или баклана. Скорее всего, птица не смогла удержать добычу и выронила ее.
Британец также отметил, что длина акулы составляла около 60 см. На момент обнаружения хищница была уже мертва.
Кошачьи акулы не представляют опасности для человека и обитают преимущественно в водах Атлантического океана. Также они водятся в Средиземном, Мраморном и Черном морях.
15 февраля портал iz.ru сообщил, что тупорылая акула напала на спортсмена в Австралии. Инцидент попал на видео.