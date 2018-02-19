Британец нашел в своем саду акулу

Житель Великобритании Джеймс Хилл обнаружил в своем саду кошачью акулу. Об этом сообщает издание The Mirror.

Инцидент произошел в графстве Кент.

По словам мужчины, необычную находку обнаружил его отец. Хилл находился на кухне, когда в дом зашел его удивленный отец и сообщил, что на заднем дворе лежит акула.

Предположительно хищная рыба могла оказаться в саду из-за чайки или баклана. Скорее всего, птица не смогла удержать добычу и выронила ее.

Британец также отметил, что длина акулы составляла около 60 см. На момент обнаружения хищница была уже мертва.

Кошачьи акулы не представляют опасности для человека и обитают преимущественно в водах Атлантического океана. Также они водятся в Средиземном, Мраморном и Черном морях.

15 февраля портал iz.ru сообщил, что тупорылая акула напала на спортсмена в Австралии. Инцидент попал на видео.