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Туши 300 акул обнаружены на шоссе в Мексике

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Фото: REUTERS/Morris Mac Matzen
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Три сотни мертвых акул были найдены на шоссе в мексиканском штате Мичоакан.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную прокуратуру по защите окружающей среды.

По предварительным данным, акул добывали незаконным способом. На грузовик, перевозивший их в Мехико, было совершено нападение, в результате которого двери кузова открылись и акулы выпали на проезжую часть.

Отмечается, что найденные акулы не относятся ни к одному из трех особо охраняемых в Мексике видов.

Ранее в январе сообщалось, что горбатый кит защитил женщину-исследователя от акулы. Инцидент произошел вблизи острова Кука в южной части Тихого океана.

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