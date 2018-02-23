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Дайвер опубликовал видео нападения на него разъяренной мурены

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Фото: скриншот видео
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Крупная мурена напала на дайвера в бухте Содвана в Южной Африке. Инцидент попал на видео.

Запись сделал молодой человек из Польши. Он хотел осмотреть коралловый риф, однако этому помешали две мурены, преследовавшие его.

На кадрах видно, как одна из рыб открывает пасть, чтобы запугать незваного гостя, а через несколько мгновений бросается на молодого человека и преследует его.

Дайвер уверяет, что ничем не провоцировал подводных обитателей.

В начале февраля в цирке в Гватемале произошел несчастный случай – работник лишился обеих рук, пытаясь накормить тигра.

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