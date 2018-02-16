Муравьед из Европы поселится в московском зоопарке

Московский зоопарк ожидает пополнение. В скором времени там поселится муравьед из европейского зоосада.

Сейчас специалисты готовят специальную площадку, где будет обитать животное, рассказала директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

«Как только мы построим вольер, так нам смогут определить, из какого европейского зоопарка к нам приедет это экзотическое животное. Вольер строится на Старой территории, справа от пешеходного моста», — рассказала она в интервью «РИА Новости».

Ранее в Московском зоосаде, рассказала Акулова, появились карликовый бегемот и трубкозуб, которых никогда не было в коллекции.