Прямой эфир

Муравьед из Европы поселится в московском зоопарке

0
Фото: Global Look Press/Zdenek Nemec
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский зоопарк ожидает пополнение. В скором времени там поселится муравьед из европейского зоосада.

Сейчас специалисты готовят специальную площадку, где будет обитать животное, рассказала директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

«Как только мы построим вольер, так нам смогут определить, из какого европейского зоопарка к нам приедет это экзотическое животное. Вольер строится на Старой территории, справа от пешеходного моста», — рассказала она в интервью «РИА Новости».

Ранее в Московском зоосаде, рассказала Акулова, появились карликовый бегемот и трубкозуб, которых никогда не было в коллекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московский зоопарк получил грант на 10 тыс. швейцарских франков
Птенцы появились у пары больших бакланов в Московском зоопарке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017