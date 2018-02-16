Московский зоопарк получил грант на 10 тыс. швейцарских франков

Московский зоопарк представил лучший проект по развитию идей о сохранении и единении человека с природой в мегаполисе и получил грант на 10 тыс. швейцарских франков в международном конкурсе Всемирного объединения зоопарков WAZA. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказала директор учреждения Светлана Акулова.

Сообщается, что задачей программы является познакомить родителей и детей с природой, помочь им увидеть ее вокруг себя и узнать, какие меры необходимо принять для ее сохранения.

Также Акулова отметила, что Московский зоопарк все чаще занимается просветительскими проектами. Роль зоопарка возрастает, теперь необходимо прививать любовь к природе, а также бережное и ответственное отношение к животным, искоренять ощущение, что человечество способно жить вне природы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сайт мэра и правительства столицы сообщает, что 17 и 18 февраля в Московском зоопарке по случаю его 154-летия пройдут бесплатные экскурсии.