Прямой эфир

Московский зоопарк получил грант на 10 тыс. швейцарских франков

0
Фото: flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский зоопарк представил лучший проект по развитию идей о сохранении и единении человека с природой в мегаполисе и получил грант на 10 тыс. швейцарских франков в международном конкурсе Всемирного объединения зоопарков WAZA. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказала директор учреждения Светлана Акулова.

Сообщается, что задачей программы является познакомить родителей и детей с природой, помочь им увидеть ее вокруг себя и узнать, какие меры необходимо принять для ее сохранения.

Также Акулова отметила, что Московский зоопарк все чаще занимается просветительскими проектами. Роль зоопарка возрастает, теперь необходимо прививать любовь к природе, а также бережное и ответственное отношение к животным, искоренять ощущение, что человечество способно жить вне природы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сайт мэра и правительства столицы сообщает, что 17 и 18 февраля в Московском зоопарке по случаю его 154-летия пройдут бесплатные экскурсии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Птенцы появились у пары больших бакланов в Московском зоопарке
Птенцы перуанского пингвина появились на свет в Московском зоопарке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017