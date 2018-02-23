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В Красноярске подростки попытались «запечь» в духовке живого кота

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Фото: Global Look Press/Altan Gocher
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Следователи начали проверку после инцидента с участием подростков из Красноярска, которые во время вечеринки засунули кошку в горячую духовку. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Отмечается, что видео издевательств над животным было опубликовано в соцсетях.

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«По предварительным данным, в сети Интернет размещено видео, где подростки, проживающие в краевом центре, на вечеринке издеваются над кошкой, помещают ее в разогретую духовку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении СК.

После проверки будет принято процессуальное решение.

22 февраля сообщалось, что житель Кубани умышленно наехал на щенков на автомобиле. Таким образом он пытался избавиться от животных, живших на строительной площадке.

13 декабря Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Документ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Также живодерам грозит до трех лет тюрьмы за причинение боли животному, повлекшему его увечье или смерть.

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