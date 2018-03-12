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В Минобороны раскрыли способности российских боевых лазеров

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Фото: Министерство Обороны РФ
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У российской армии с прошлого года есть боевые лазеры, которые способны обезоруживать противника и поражать объекты. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

«С прошлого года на вооружение поступили лазерные комплексы, которые дают возможность обезоруживать потенциального противника и поражать все те объекты, которые служат целью для лазерного луча этой системы», — сказал Борисов в интервью газете «Красная звезда».

Также замминистра рассказал о том, что российская промышленность готова к производству новейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат». Борисов также отметил, что все системы вооружений, которые были представлены президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта, находятся в разной степени готовности. Информация о том, что некоторые из них якобы не существуют, не соответствует действительности, подчеркнул он.

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