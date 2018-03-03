Источник: утечку по «Сармату» в 2007 году делали специально для США

Россия в 2007 году организовала специально для США утечку сведений о новейшем комплексе «Сармат». Тем самым Москва указывала на бессмысленность создания Вашингтоном глобальной системы ПРО, заявил военно-дипломатический источник.

«Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведет. Более того, еще в 2007 году специально для них делали утечки по создаваемому стратегическому ракетному комплексу «Сармат», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Что касается ракеты с ядерным двигателем, то были предприняты все меры для сохранения данной разработки в тайне. Он также добавил, что в настоящий момент можно говорить о том, что проект «отшлифован и выполнен».

«Западу пора принять другую реальность, а не продолжать талдычить про их систему ПРО и другое оружие вчерашнего дня. Ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет», — резюмировал источник.

Как писал портал iz.ru, 1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию презентовал новые образцы вооружений, которые призваны восстановить баланс сил в мире.