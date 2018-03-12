Прямой эфир

Депутаты Госдумы предлагают реже сажать несовершеннолетних в тюрьму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Госдумы разрабатывают нормы по гуманизации действующего законодательства, согласно которым несовершеннолетние, впервые совершившие преступление небольшой и средней тяжести, смогут избежать уголовного наказания. Об этом рассказала «Известиям» автор данной инициативы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Сейчас суд вправе назначать «оступившимся» подросткам меры воспитательного воздействия вместо тюремного срока, но на практике такое происходит крайне редко – только в 6% случаев. Эксперты полагают, что гуманизация поспособствует снижению преступности среди подростков.

«Мы предлагаем принципиально изменить логику, сделать правилом воспитательные меры, а уголовное наказание — исключением, когда органы следствия придут к обоснованному выводу о невозможности применения мер воспитательного характера», – пояснила депутат. 

По ее словам, судимость приводит лишь к большей деформации личности подростка.

«Предлагая альтернативу, мы даем молодому человеку реальный шанс на исправление», — отметила Ирина Яровая.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подросткам подберут наказание без судимости

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Яровая назвала истерикой заголовок New York Post о сборной РФ по хоккею
Яровая после нападений на школы предложила закон о быстрой блокировке сайтов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017