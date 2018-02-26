Яровая назвала истерикой заголовок New York Post о сборной РФ по хоккею

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала «заказной истерикой» публикацию издания New York Post о сборной России по хоккею.

Ранее американская газета опубликовала новость о победе российских хоккеистов на Олимпиаде в Пхёнчхане под заголовком «Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее».

«Заголовок точно идентифицирует, СМИ какой страны способно на такое. Газета New York Post, действующая в контексте американской политики русофобии, перестаралась и поставила диагноз политике США — «Патология лживой ненависти и грязных технологий», — заявила Яровая. По ее мнению, у граждан США, «как и у любого адекватного человека, эта «заказная» истерика вызывает отвращение».

Спортсмены из России были допущены до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под нейтральным флагом. В финале Игр российские хоккеисты одержали победу над командой Германии со счетом 4:3.