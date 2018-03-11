Прямой эфир

«Первый канал» показал клип на песню Юлии Самойловой для «Евровидения»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Первый канал» показал в программе «Время» клип на песню I Won't Break, с которой певица Юлия Самойлова выступит на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018».

«Это песня про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей. Это не просто нежная баллада, это песня со стержнем», — сказала Самойлова.

Юлия Самойлова: «Евровидение» — моя мечта с пеленок»
Юлия Самойлова: «Евровидение» — моя мечта с пеленок»
Обладательница премии Аллы Пугачевой — о свершившемся чуде, английском языке и творческом огне

Сообщается, что новую песню для Самойловой написала та же интернациональная команда авторов, что и год назад: Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Клип снял режиссер Алексей Голубев, который также выступит постановщиком конкурсного номера в Лиссабоне.

Юлия Самойлова должна была выступать на «Евровидении» год назад в Киеве с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд из-за выступлений в Крыму.

Главный песенный конкурс европейского континента пройдет в этом году в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В «Евровидении-2018» примут участие представители 43 стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Евровидение» отказывается защищать конкурсантов
Европейский вещательный союз решил не отстаивать право участников выступить, если у них возникают проблемы со страной-хозяйкой
Игорь Матвиенко: не нужно посылать другого, надо послать «Евровидение»
Игорь Матвиенко: не нужно посылать другого, надо послать «Евровидение»
Музыкальный продюсер отреагировал на решение СБУ по Юлии Самойловой
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017