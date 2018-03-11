«Первый канал» показал клип на песню Юлии Самойловой для «Евровидения»

«Первый канал» показал в программе «Время» клип на песню I Won't Break, с которой певица Юлия Самойлова выступит на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018».

«Это песня про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей. Это не просто нежная баллада, это песня со стержнем», — сказала Самойлова.

Сообщается, что новую песню для Самойловой написала та же интернациональная команда авторов, что и год назад: Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Клип снял режиссер Алексей Голубев, который также выступит постановщиком конкурсного номера в Лиссабоне.

Юлия Самойлова должна была выступать на «Евровидении» год назад в Киеве с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд из-за выступлений в Крыму.

Главный песенный конкурс европейского континента пройдет в этом году в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В «Евровидении-2018» примут участие представители 43 стран.