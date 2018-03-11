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Официально объявлен представитель России на «Евровидении-2018»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Певица Юлия Самойлова представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне. Об этом было объявлено в воскресном эфире программы «Время» на «Первом канале».

Самойлова должна была принять участие в «Евровидении» прошлого года, проходящем на Украине, с песней Flame Is Burning. Однако из-за запрета Киева на въезд в страну участие Самойловой стало невозможным.

Украинские власти запретили певице въезжать в республику в течение трех лет из-за выступления в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией.

«Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая, в нем поучаствуют представители 43 стран.

Ранее 11 марта стало известно, что Норвегию на конкурсе представит победитель «Евровидения-2009» певец Александр Рыбак.

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