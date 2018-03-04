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Русская певица представит Эстонию на «Евровидении»

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Фото: youtube.com
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Оперная певица русского происхождения Элина Нечаева представит Эстонию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018», сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, Нечаева стала победителем отборочного конкурса Eesti Laul («Песня Эстонии»), исполнив на итальянском языке песню La forza эстонского композитора Михкеля Маттисена. Слова для музыкальной композиции написала сама Элина в сотрудничестве с певицей Ксенией Кочуковой.

Конкурс «Евровидение-2018» в этом году пройдет в Лиссабоне. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, а финал — 12 мая. Россию представит Юлия Самойлова, которую в прошлом году не допустили участвовать в конкурсе в Киеве. С песней артистка уже определилась.

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