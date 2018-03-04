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Букмекеры назвали главного претендента на победу в «Евровидении-2018»

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Фото: youtube.com
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Главным претендентом на победу в песенном конкурсе «Евровидение-2018» является певица из Эстонии Элина Нечаева, предполагают букмекеры.

Оперная певица выступит на «Евровидении» с песней La Forza на итальянском языке. Вторую строчку занимает артист из Болгарии, имя которого станет известно лишь 12 марта.

Третьем в рейтинге букмекеров идет чешский музыкант Миколас Йозеф с песней Lie To Me, передает «РИА Новости».

Представительница России Юлия Самойлова занимает в списке восьмое место. Свою песню россиянка представит в марте.

Конкурс «Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии Лиссабоне. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая.

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