Стало известно имя конкурсанта от Украины на «Евровидении»-2018

Молодой украинский певец Константин Бочаров, который выступает под псевдонимом Melovin, стал победителем национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение», который пройдет в Лиссабоне.

Он будет принимать участие в шоу с песней Under the Ladder («Под лестницей»), указывает «РИА Новости».

Музыканта выбрали на основании мнения профессионального жюри и голосов телезрителей. 20-летний певец заявил, что «приедет с конкурса с победой».

Конкуренцию в отборе ему составили группа Kadnay, певица Tayanna, группа The Erised, певец Влад Каращук и украинская молодая исполнительница Vilna.

«Евровидение» пройдет в мае 2018 года, свое участие в нем подтвердили более 40 стран. Победителем прошлого года стал португалец Сальвадор Собрал с композицией Amar pelos dois («Любовь двух»).