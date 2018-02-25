Прямой эфир

Стало известно имя конкурсанта от Украины на «Евровидении»-2018

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молодой украинский певец Константин Бочаров, который выступает под псевдонимом Melovin, стал победителем национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение», который пройдет в Лиссабоне. 

Он будет принимать участие в шоу с песней Under the Ladder («Под лестницей»), указывает «РИА Новости».

Музыканта выбрали на основании мнения профессионального жюри и голосов телезрителей. 20-летний певец заявил, что «приедет с конкурса с победой».

Конкуренцию в отборе ему составили группа Kadnay, певица Tayanna, группа The Erised, певец Влад Каращук и украинская молодая исполнительница Vilna.

«Евровидение» пройдет в мае 2018 года, свое участие в нем подтвердили более 40 стран. Победителем прошлого года стал португалец Сальвадор Собрал с композицией Amar pelos dois («Любовь двух»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Белоруссию на «Евровидении» представит украинский певец
Россия и Украина встретятся в полуфинале «Евровидения-2018»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017