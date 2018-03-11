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Ученые рассказали о пользе кофе в профилактике нескольких болезней

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Фото: Global Look Press/Andreas Franke
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Употребление кофе может стать отличной профилактикой от пяти болезней. Об этом свидетельствует исследование ученых из школы общественного здравоохранения в Гарварде, сообщает РЕН ТВ.

При обследовании 13 тыс. добровольцев эксперты пришли к выводу, что кофе способен снижать риск сердечной недостаточности на 11%, также употребление кофе может предотвратить развитие диабета второй степени и сократить вероятность появления болезни Паркинсона.

Кроме того, любимый миллионами напиток снижает риск развития рака печени на 40–50%, так как делает клетки этого органа менее восприимчивыми к алкоголю. Еще кофе защищает от рака толстой кишки.

7 марта стало известно, что гарвардские ученые разработали вакцину, способную полностью уничтожить клетки рака. Принцип действия основывается на запуске иммунной системы человека для борьбы с болезнью.

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