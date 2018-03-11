Ученые рассказали о вызывающих мужское бесплодие лекарствах

Исследователи из аргентинского Института биологии и экспериментальной медицины в Буэнос-Айресе пришли к выводу, что использующиеся в борьбе с проявлениями аллергии антигистаминные препараты могут приводить к снижению мужской фертильности.

Итоги работы опубликованы на страницах журнала Reproduction, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Данный вывод ученые сделали после анализа научных работ, связанных с влиянием этих препаратов на здоровье, за последние 40 лет.

По словам специалистов, блокирование активности гистамина в течение длительного времени негативно сказывается на выработке тестостерона. В итоге это может привести к изменению формы сперматозоидов, снижению их активности и уменьшению их числа. Мужчинам настоятельно рекомендуют не злоупотреблять данными лекарствами.

В феврале министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов заявил, что от бесплодия страдают женщины, у которых в жизни было более семи мужчин. Позже врачи подтвердили, что риск бесплодия действительно велик при частой смене половых партнеров.