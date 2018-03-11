Прямой эфир

Ученые рассказали о вызывающих мужское бесплодие лекарствах

0
Фото: Global Look Press/WINFRIED ROTHERMEL/picture alliance
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исследователи из аргентинского Института биологии и экспериментальной медицины в Буэнос-Айресе пришли к выводу, что использующиеся в борьбе с проявлениями аллергии антигистаминные препараты могут приводить к снижению мужской фертильности.

Итоги работы опубликованы на страницах журнала Reproduction, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Данный вывод ученые сделали после анализа научных работ, связанных с влиянием этих препаратов на здоровье, за последние 40 лет.

По словам специалистов, блокирование активности гистамина в течение длительного времени негативно сказывается на выработке тестостерона. В итоге это может привести к изменению формы сперматозоидов, снижению их активности и уменьшению их числа. Мужчинам настоятельно рекомендуют не злоупотреблять данными лекарствами.

В феврале министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов заявил, что от бесплодия страдают женщины, у которых в жизни было более семи мужчин. Позже врачи подтвердили, что риск бесплодия действительно велик при частой смене половых партнеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смартфоны под подушкой могут вызывать рак и бесплодие
«Число подростковых абортов снизилось из-за бесплодия»
«Число подростковых абортов снизилось из-за бесплодия»
Главный детский гинеколог Минздрава Елена Уварова — о плохом здоровье детей и угрозе демографии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017