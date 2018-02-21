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Врач пояснил слова главы минздрава Чувашии о бесплодии из-за смены партнеров

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Фото: Depositphotos.com
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Главный репродуктолог минздрава Чувашии Сергей Милаев пояснил слова министра здравоохранения региона о том, что «если у женщины до рождения ребенка было семь партнеров, значит, 100% бесплодие».

Врач отметил, что риск бесплодия у женщины действительно велик при частой смене половых партнеров.

«Учитывая широкую распространенность инфекций, передающихся половым путем, и высокую контагиозность (свойство инфекционных болезней передаваться от больных людей здоровым. — iz.ru.), можно утверждать, что даже небольшое количество половых партнеров и их частая смена могут привести к трубно-перитониальному бесплодию», –– говорится в заявлении Милаева на сайте минздрава Чувашии.

При этом он призвал тех, кто переболел половыми заболеваниями, не думать о том, что детей не будет однозначно.

«Раннее выявление и полноценное лечение может свести к минимуму последствия этого воспаления и минимальному развитию спаек», — объяснил врач.

10 февраля портал iz.ru сообщил, что ученые впервые вырастили полноценные человеческие яйцеклетки в условиях лаборатории. Успех биологов может помочь полностью решить проблему с рождением детей у бесплодных пар.

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