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Министр здравоохранения Чувашии нашел причину бесплодия у женщин

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Фото: Министерство здравоохранения Чувашской Республики/medicin.cap.ru
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Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов заявил, что от бесплодия страдают женщины, у которых было более семи мужчин. Такое заявление он сделал во время подведения итогов развития Новочебоксарска. 

«Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин, значит, сто процентов бесплодие. Это для информации этот факт», — цитирует министра РЕН ТВ

Судя по записи, данное заявление вызвало бурную реакцию в зале. Чиновник посчитал, что это связано с большим интересом к теме, и призвал всех задуматься. 

В январе 2017 года ученые из Копенгагенского университета рассказали об опасных последствиях приема популярного болеутоляющего и жаропонижающего средства ибупрофена для мужчин. По мнению специалистов, препарат при приеме на регулярной основе может вызывать бесплодие.

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