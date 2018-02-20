Министр здравоохранения Чувашии нашел причину бесплодия у женщин

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов заявил, что от бесплодия страдают женщины, у которых было более семи мужчин. Такое заявление он сделал во время подведения итогов развития Новочебоксарска.

«Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин, значит, сто процентов бесплодие. Это для информации этот факт», — цитирует министра РЕН ТВ.

Судя по записи, данное заявление вызвало бурную реакцию в зале. Чиновник посчитал, что это связано с большим интересом к теме, и призвал всех задуматься.

В январе 2017 года ученые из Копенгагенского университета рассказали об опасных последствиях приема популярного болеутоляющего и жаропонижающего средства ибупрофена для мужчин. По мнению специалистов, препарат при приеме на регулярной основе может вызывать бесплодие.