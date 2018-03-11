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Фигуристка Трусова рассказала о радости от двух четверных прыжков

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Российская фигуристка Александра Трусова, выигравшая на юниорский чемпионат мира, рассказала, что больше, чем победе, рада чисто исполненным четверным прыжкам. Об этом в воскресенье, 11 марта, сообщает ТАСС.

«Я очень счастлива, что смогла одержать победу. Но еще больше я рада, что смогла исполнить два четверных прыжка. Я готовилась к этому, и я сделала это. После того, как я смогла сделать эти четверные прыжки, я была очень рада. Но мне еще надо было прокатать оставшуюся часть программы. Мне все еще надо было сделать три сложных каскада. Я должна была собраться», — рассказала 13-летняя россиянка.

Трусова одержала победу на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 10 марта. Девушка набрала 225,52 балла по сумме двух прокатов. В ходе произвольной программы фигуристка исполнила четверной сальхов и четверной тулуп, став таким образом первой в истории фигурного катания спортсменкой, которой удалось сделать во время соревнований два четверных прыжка.

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