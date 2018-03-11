Президент Грузии совершит визит в Вашингтон

Грузинский лидер Георгий Маргвелашвили направится в Вашингтон после завершения визита в Брюссель 9-20 марта. Как сообщила пресс-служба президента Грузии, в США у политика состоятся встречи с сенаторами и конгрессменами, передает ТАСС.

Одной из тем встреч Маргвелашвили станет безопасность Грузии. «В рамках визита в США будут обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран и безопасности Грузии», – отмечается в сообщении.

Точные даты визита политика в США не приводятся.

Ранее грузинский премьер Георгий Квирикашвили заявил, что Грузия и Россия должны предпринять совместные шаги по урегулированию двусторонних отношений.