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ВОЗ предупредила медиков об опасной эпидемии с неизвестным патогенезом

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Фото: Depositphotos.com
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Предупреждение о появлении эпидемического заболевания с неизвестным патогенном распространила среди медиков Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В организации смертельное заболевание обозначили как «болезнь Икс», передает телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщение Daily Star.

В ВОЗ ведется работа по подготовке вакцин и диагностических тестов, отмечается в сообщении.

«Судя по всему, следующая вспышка будет такой, какой мы раньше не видели… Кажется, странно называть болезнь «Икс», но мы обозначили ее так, поскольку мы еще ведем работу по подготовке вакцин и диагностических тестов», – рассказал исполнительный директор Норвежского исследовательского совета и научный консультант ВОЗ Джон-Арне Роттинген.

Конкретный патогенез, вызывающий «болезнь Икс», пока не выявлен, но, предположительно, болезнь передается через контакты с животными или общении с ВИЧ-инфицированными пациентами, отмечается в сообщениях СМИ.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке холеры в Йемене, где от заболевания уже скончались более 2 тыс. человек, и рассказал о вспышке норовируса в Австралии.

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