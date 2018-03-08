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Россиян предупредили о вспышке норовируса в Австралии

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Фото: Depositphotos.com
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Вспышка норовирусной инфекции зафиксирована в Австралии, предупредил россиян Роспотребнадзор, опубликовав соответствующее сообщение на своем сайте. По данным ведомства, более 400 человек заболели в штате Квинсленд.

Отмечается, что заболевшие — ученики и преподаватели престижного учебного заведения, передает «Газета.ру».

«По сообщению руководства управления здравоохранения города Голд Коаст (штат Квинсленд, Австралия) от 4 марта 2018 года, престижная спортивная школа города закрыта до 23 марта в связи со вспышкой острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом», — сообщает Роспотребнадзор. Уточняется, что рост заболеваемости начался в середине февраля. Как следует из данных лабораторных анализов, заболевание вызвано двумя различными типами норовируса.

В городе Голд Коаст также отмечается подъем заболеваемости гриппом и коклюшем. Вирус передается воздушно-капельным путем, потому выполнение профилактических мер не приводит к локализации вспышки.

Накануне сообщалось, что более 400 жителей Уфы заболели «мышиной лихорадкой».

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