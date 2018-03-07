Более 400 жителей Уфы заболели «мышиной лихорадкой»

В Башкортостане за 2017 год зафиксировано более 400 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом, врачи отмечают снижение количества заболевших.

Снижение заболеваемости по сравнению с 2016 годом составило 16%. В основном «мышиную лихорадку» выявляли у жителей Демского, Калининского и Октябрьского районов. Заболеваемость носит летне-осенний характер, пишет «МедиаКорСеть».

На территории Уфы против грызунов обработано 24,8 тыс. га открытых территорий. Предполагается, что весной численность грызунов сократится до средних показателей.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом проявляется интоксикацией, повышенной кровоточивостью и поражением почек. Вирус устойчив к холодным температурам и в основном переносится полевыми и лесными мышами, домовыми крысами. К группе повышенного риска относятся работники сельскохозяйственной сферы.