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Более 400 жителей Уфы заболели «мышиной лихорадкой»

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В Башкортостане за 2017 год зафиксировано более 400 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом, врачи отмечают снижение количества заболевших.

Снижение заболеваемости по сравнению с 2016 годом составило 16%. В основном «мышиную лихорадку» выявляли у жителей Демского, Калининского и Октябрьского районов. Заболеваемость носит летне-осенний характер, пишет «МедиаКорСеть».

На территории Уфы против грызунов обработано 24,8 тыс. га открытых территорий. Предполагается, что весной численность грызунов сократится до средних показателей.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом проявляется интоксикацией, повышенной кровоточивостью и поражением почек. Вирус устойчив к холодным температурам и в основном переносится полевыми и лесными мышами, домовыми крысами. К группе повышенного риска относятся работники сельскохозяйственной сферы.

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