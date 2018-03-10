Роспотребнадзор предупредил о вспышке холеры в Йемене

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке холеры в Йемене, где от заболевания уже скончались более 2 тыс. человек.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Йемене с конца апреля 2017 года по конец февраля 2018 года зарегистрировали 1,063 млн случаев холеры, из которых 2258 со смертельным исходом, в 1104 случаях диагноз подтвержден лабораторно.

Последний положительный результат был зарегистрирован 4 февраля, сообщают в ведомстве. Специалисты отмечают, что за последние три недели случаи подозрения на холеру фиксировались в 174 районах страны.

Ведомство обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

В июле прошлого года портал iz.ru сообщал, что ситуация с заболеваемостью холерой в Йемене достигла таких эпидемиологических масштабов, что специалисты назвали ее самой страшной эпидемией этого заболевания в мире.