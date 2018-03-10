Роспотребнадзор предупредил о вспышке холеры в Йемене
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке холеры в Йемене, где от заболевания уже скончались более 2 тыс. человек.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Йемене с конца апреля 2017 года по конец февраля 2018 года зарегистрировали 1,063 млн случаев холеры, из которых 2258 со смертельным исходом, в 1104 случаях диагноз подтвержден лабораторно.
Последний положительный результат был зарегистрирован 4 февраля, сообщают в ведомстве. Специалисты отмечают, что за последние три недели случаи подозрения на холеру фиксировались в 174 районах страны.
Ведомство обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.
В июле прошлого года портал iz.ru сообщал, что ситуация с заболеваемостью холерой в Йемене достигла таких эпидемиологических масштабов, что специалисты назвали ее самой страшной эпидемией этого заболевания в мире.