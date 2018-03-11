В Краснодаре восстановлено энергоснабжение

Сотрудники энергослужб восстановили подачу электроэнергии в Краснодаре, где ранее непогода оставила без света около 25 тыс. жителей.

Минэнерго сообщает, что аварийно-восстановительные работы завершены в 6:00 11 марта, подача электроэнергии в жилые дома ведется в полном объеме.

Массовые отключения электроэнергии произошли в Краснодаре в ночь на воскресенье из-за града, дождя и сильного ветра, сообщалось ранее.

На Урале 7 марта из-за сильных порывов ветра произошли обрывы линий электропередачи.