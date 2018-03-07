Более 30 тыс. жителей Урала остались без света из-за непогоды

На Урале из-за сильных порывов ветра произошли обрывы линий электропередач. Непогода оставила без света около 32,5 тыс. человек в Челябинской и Свердловской областях. В первую очередь отключения коснулись жителей Златоуста. Там без электроснабжения оказались 29 тыс. жителей, передает «Интерфакс».

Были обесточены 170 многоквартирных жилых домов, а также девять детских садов и две школы. По последним данным, специалистам филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» удалось оперативно восстановить поставку электроэнергии. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Как сообщал портал iz.ru, более 1 млн домов в США остались 2 марта без электричества из-за непогоды. Значительно пострадали пять штатов. Число отключений в штате Пенсильвания превысило 320 тыс., в Нью-Йорке — 315 тыс., в Мэриленде — 210 тыс.