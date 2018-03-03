Более 1 млн домов в США остались без электричества из-за непогоды

Свыше 1 млн домов в США остались в пятницу без электричества из-за непогоды, сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, больше всего в результате непогоды пострадали пять штатов, где было отключено электричество более чем у 1,1 млн местных жителей. Число отключений в штате Пенсильвания превысило 320 тыс., в Нью-Йорке — 315 тыс., в Мэриленде — 210 тыс. Помимо прочего, подача электричества отключена в Вирджинии и Нью-Джерси.

Как сообщал портал iz.ru, в конце февраля текущего года в трех американских штатах был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с обрушившейся на центральную часть США непогодой. Жертвами стихии стали не менее четырех человек.