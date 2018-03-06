Более 25 тыс. домов остались без света на северо-востоке Англии

Более 25 тыс. домов остались без электричества после пожара на электростанции в Солтберне на северо-востоке Англии, передает ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию BBC.

Сообщается, что возгорание произошло вечером 5 марта и было вызвано неисправностью подземных электрокабелей. Пожарные и инженеры продолжают работу на месте аварии. О пострадавших не сообщается.

Ранее отмечалось, что снежная буря, обрушившаяся на Восточное побережье США в минувшие выходные, оставила без энергоснабжения более 1,5 млн человек. Из-за стихии больше всего пострадали штаты Нью-Йорк и Массачусетс.