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Более 25 тыс. домов остались без света на северо-востоке Англии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Aditya Irawan
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Более 25 тыс. домов остались без электричества после пожара на электростанции в Солтберне на северо-востоке Англии, передает ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию BBC.

Сообщается, что возгорание произошло вечером 5 марта и было вызвано неисправностью подземных электрокабелей. Пожарные и инженеры продолжают работу на месте аварии. О пострадавших не сообщается.

Ранее отмечалось, что снежная буря, обрушившаяся на Восточное побережье США в минувшие выходные, оставила без энергоснабжения более 1,5 млн человек. Из-за стихии больше всего пострадали штаты Нью-Йорк и Массачусетс.

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