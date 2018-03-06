10 тыс. жителей Канады остались без света

Снегопады, пришедшие в Центральную Канаду, оставили без света более 20 тыс. жителей провинции Манитоба. В понедельник, 5 марта, в регионе выпало до 20 см снега, что превышает месячную норму почти в два раза.

По данным ТАСС, синоптики предупредили население, что до конца суток выпадет еще до 5 см осадков.

Сложные погодные условия привели к массовым обрывам ЛЭП, на месте ЧП проводят восстановительные работы бригады энергетиков. В настоящее время без электричества остались около 10 тыс. жителей юга Манитобы. Власти пока не информируют о сроках завершения ремонтных работ. В ряде населенных пунктов, особенно в сельской местности, отменены занятия в школах.

Полиция из соображений безопасности перекрыла некоторые шоссе.

Ранее сообщалось, что более 1,5 млн человек остаются без света на востоке США.