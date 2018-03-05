Более 1,5 млн человек остаются без света на востоке США

Снежная буря, обрушившаяся на восточное побережье США в минувшие выходные, оставила без энергоснабжения более 1,5 млн человек. Из-за стихии, сообщили американские СМИ, больше всего пострадали штаты Нью-Йорк и Массачусетс.

Снежная буря повалила деревья, опоры, в ряде городов оборваны линии электропередачи. Несмотря на проводимые восстановительные работы, света пока нет в тысячах домов.

В Новой Англии после бури, произошедшей при плюсовой температуре, началось наводнение. Погибли, по последним данным, девять человек, ранее сообщалось о семи жертвах непогоды.

В субботу из-за снежного шторма в аэропортах США задерживались более 3 тыс. рейсов, речь идет, в частности, о воздушных гаванях Нью-Йорка, Ньюарка, Бостона и Филадельфии.