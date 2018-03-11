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Около 25 тыс. жителей Краснодара остались без света

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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В Краснодаре около 25 тыс. человек остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом передает Минэнерго России.

По данным ведомства, массовые аварийные отключения начались с 21:00 10 марта из-за дождей с грозой и сильным ветром. Сообщается, что к аварийно-восстановительным работам привлечены 24 специалиста и восемь единиц спецтехники.

На Урале 7 марта из-за сильных порывов ветра произошли обрывы линий электропередач. Непогода оставила без света около 32,5 тыс. человек в Челябинской и Свердловской областях. В первую очередь отключения коснулись жителей Златоуста.

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