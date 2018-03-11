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Роспотребнадзор рассказал о вспышке лихорадки Ласса в Гане

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Samir Bol
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О вспышке лихорадки Ласса в Гане предупредил россиян Роспотребнадзор, сообщается об одном смертельном случае от этого опасного заболевания, подтвержденном лабораторно. Уточняется, что погибший пациент находился на лечении в медицинском институте.

«Министерство здравоохранения Ганы подтвердило 1 февраля текущего года факт смерти от лихорадки Ласса человека, находившегося на лечении в Институте медицинских исследований Ногучи (NMIMR). Диагноз подтвержден лабораторно», — приводит РЕН ТВ сообщение ведомства.

Вспышки лихорадки Ласса, имеющей вирусную природу, фиксируются, в частности, в Нигерии, где заболели более 300 человек, а скончался 31 человек.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке холеры в Йемене, где от заболевания уже скончались более 2 тыс. человек, и рассказал о вспышке норовируса в Австралии.

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