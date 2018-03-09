Стала известна причина вспышки листериоза в ЮАР

Причиной вспышки листериоза в ЮАР, в результате которой погибли 180 человек, стали мясные сушеные колбасы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в 91% взятых у больных проб крови был выделен возбудитель листериоза – штамм ST6. Такой же штамм был выделен в пробах, взятых в различных местах из готовых для употребления в пищу мясных сушеных колбас. Отмечается, что у подавляющего большинства больных заболевание началось после употребления в пищу таких колбас.

В январе 2017 года Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке листериоза в ЮАР.

Для листериоза характерна высокая летальность у новорожденных и лиц с иммунодефицитом. Иногда отмечается бессимптомное течение болезни. Лечение антибактериальное, вакцины от него нет.