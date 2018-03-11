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В Латвии прошел митинг в защиту русских школ

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В Риге проходит демонстрация против перевода русских школ в Латвии на латышский язык. На шествие к зданию посольств Франции и Германии собрались более 5 тыс. человек.

В руках у демонстрантов плакаты с надписями «Это не реформа, это репрессии», «За родной язык. За русские школы. За наших детей», «Стоп этнической дискриминации». Участники акции били в барабаны и скандировали лозунги против реформы образования.

22 февраля Сейм Латвии в двух чтениях из трех принял реформу о переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения, который должен полностью завершиться к 2021 году. При этом петиция более 14 тыс. латвийских граждан за сохранение билингвального обучения (на русском и латышском языках) была отклонена.

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